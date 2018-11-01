"Это список очень достойных людей включительно с моим сыном", - Порошенко о российских санкциях
Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.
"Российское решение о санкциях не было неожиданным, за небольшим исключением это список очень достойных людей включительно с моим сыном, с половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, в большинстве - членов коалиции, с членами украинского правительства. И пребывание в этом письме в Украине воспринимается как государственная награда. И очень обижены те, кто в этот список не попал", - сказал Порошенко.
Президент добавил, что введение Россией санкций против украинских предприятий и физических лиц является свидетельством нежелания завершать войну с Украиной.
"Если переходить к серьезным разговорам, то вместо того, чтобы клацать оружием на фронте или санкциями, России надо сделать очень простую вещь: уйти из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить никакие санкции. Я думаю, что это просто свидетельство неконструктивной позиции РФ и свидетельство того, что они не собираются имплементировать Минск, снизить напряжение, забирать свои войска. Это очень печально", - подытожил Порошенко.
- Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
- 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Киев.
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