"Беда - моей жены там нет", - Луценко о санкционном списке Кремля
1 ноября, 2018, 15:25
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко удивился, что в санкционном списке РФ против украинских политиков и предприятий нет его жены Ирины Луценко, которая является представителем президента в Верховной Раде
Об этом генпрокурор рассказал журналистам во Львове, передает "Укринформ".
"У меня другая беда - моей жены там нет. Понимаете, депутатов там немного есть, а моей жены нет. Этот вопрос я, конечно, поставлю, как только вернусь домой", - пошутил Луценко.
Когда его спросили о том, почему Россия не ввела санкции против Президента Петра Порошенко, он ответил, что "в мировой практике еще ни разу не было такого явления".
"Хотя для России, наверное, это не сдерживающий фактор", добавил Луценко.
- Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
- 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет