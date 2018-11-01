"Беда - моей жены там нет", - Луценко о санкционном списке Кремля

1 ноября, 2018, 15:25

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко удивился, что в санкционном списке РФ против украинских политиков и предприятий нет его жены Ирины Луценко, которая является представителем президента в Верховной Раде

Об этом генпрокурор рассказал журналистам во Львове, передает "Укринформ".

"У меня другая беда - моей жены там нет. Понимаете, депутатов там немного есть, а моей жены нет. Этот вопрос я, конечно, поставлю, как только вернусь домой", - пошутил Луценко.

Когда его спросили о том, почему Россия не ввела санкции против Президента Петра Порошенко, он ответил, что "в мировой практике еще ни разу не было такого явления".

"Хотя для России, наверное, это не сдерживающий фактор", добавил Луценко.