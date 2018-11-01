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"А чего Порошенко нет?", - Ляшко об антиукраинских санкциях


фото: dpchas
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал свое включение в российский санкционный список

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Кстати, а чего Порошенко нет в санкционном списке? Так же, как Путина и Медведева нет в списке санкций, принятом Украиной. Свой своего видит издалека?", - спрашивает лидер Радикальной партии.

По его словам, в России нет его бизнес-активов, счетов, имущества.

"Они заблокируют все мои счета в России, арестуют все мое имущество в России, запретят перерасчеты мне из России. Но пусть для начала все это найдут! Идиоты!! У меня в России никогда ничего не было. Так что наложите себе на голову эти санкции!!!", - написал Ляшко.

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