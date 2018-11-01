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Питалась травой: раненая женщина 6 дней выживала в овраге после ДТП

Жительницу Аризоны в критическом состоянии нашли случайно: пастух и дорожные работники отлавливали неподалеку от места аварии корову

Об этом сообщает NBC News.

12 октября 53-летняя американка ехала на машине недалеко от города Феникс. Примерно за 100 километров от города она потеряла управление автомобилем из-за дождя, протаранила забор, вылетела в овраг и врезалась в дерево.

Женщина получила сильные травмы и провела в автомобиле почти неделю, выживая на "воде и траве". Пытаясь спастись, она выбралась из машины и пошла в сторону железной дороги, но через 457 метров пути потеряла сознание в высохшем устье реки.

18 октября пастух Дэйв Моралез и сотрудники дорожной службы работали недалеко от места аварии. Они заметили необычную дыру в заборе и позвонили в полицию. Заметив машину и следы, которые от нее вели они нашли женщину.

Пострадавшую госпитализировали на вертолете: у нее заплыли глаза, были сломаны ребра, травма головы и сильное обезвоживание. Она рассказала, что звала на помощь, но ее крики никто не услышал. По словам Моралеза, "он не уверен, что она выдержала бы еще один день".

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