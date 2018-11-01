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Пилота японской авиакомпании не пустили на рейс из-за алкоголя


фото: pointhacks
Пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон-Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения

40-летний пилот успешно прошел предполетную проверку на алкоголь, однако, когда он направился на рейс, водитель автобуса заметил характерный запах, информирует NHK.

Британская полиция потом удостоверилась, что содержание алкоголя в крови пилота превышено, и его отстранили от полета.

Это уже второй за неделю случай с употреблением алкоголя пилотами японской авиакомпании. Так, 25 октября командир одного из самолетов All Nippon Airlines не смог выйти в рейс из-за того, что употребил шесть бокалов пива накануне вечером и чувствовал себя плохо. Пилота заменил его коллега. Из-за этого вылет самолета был задержан.

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