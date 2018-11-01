Преследуемый в Беларуси журналист переехал в Украину

1 ноября, 2018, 21:40

Белорусский журналист и блогер Дмитрий Галко, которого в Беларуси приговорили к 4 годам за якобы нападение на милиционера, переехал в Украину

Об этом блогер сообщил в своем Facebook в четверг, 1 ноября.

При этом он передал "привет всем людям доброй воли с воли" и отослал "черные лучи кармы" тем, кто сделал его "изгнанником и разлучил с частью родных людей.

"Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по фальсифицированным обвинениям - это, конечно, круто. Есть в этом какие-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам ", - написал Галко.

Между тем, как передает белорусская редакция "Радио Свобода", отец журналиста Николай отметил, что его сын не убежал, а выехал легально в Мариуполь, где живет его жена с ребенком.