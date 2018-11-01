Преследуемый в Беларуси журналист переехал в Украину
Об этом блогер сообщил в своем Facebook в четверг, 1 ноября.
При этом он передал "привет всем людям доброй воли с воли" и отослал "черные лучи кармы" тем, кто сделал его "изгнанником и разлучил с частью родных людей.
"Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по фальсифицированным обвинениям - это, конечно, круто. Есть в этом какие-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам ", - написал Галко.
Между тем, как передает белорусская редакция "Радио Свобода", отец журналиста Николай отметил, что его сын не убежал, а выехал легально в Мариуполь, где живет его жена с ребенком.
- Напомним, белорусского журналиста и блогера Дмитрия Галко, который жил и работал в Украине и освещал события на Донбассе в Беларуси, приговорили к 4 годам колонии-поселения.
- Прокуратура Беларуси просила суд в Минске приговорить Галко к трем годам заключения.
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