Порошенко договорился с Меркель о встрече украинско-немецкой группы по вопросам экономического сотрудничества
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с лидером Германии, передает Еспресо.TV
Встреча состоится 28 ноября в Берлине. На ней будут обсуждать дальнейшие векторы украинско-немецкого сотрудничества в области экономики. Президент подчеркнул, что Германия является лидером инвестиций в экономику Украины с показателем в 1,7 млрд евро. Больше всего инвестиций в автомобильную отрасль.
Порошенко подчеркнул, что внимание немецких инвесторов надо обратить на другие сферы экономики и регионы с высоким потенциалом.
В частности, Президент одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления. Эти институты создадут правовую основу для расширения финансовой и технической помощи, необходимой для решения критически важных вопросов для Украины.
Напомним, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев в четверг, 1 ноября, для переговоров по поводу ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Также для обсуждения вопроса о реализации Минских договоренностей и о европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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