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Под Киевом прогремел взрыв в кабинете косметологии, есть пострадавшие

В четверг, 1 ноября, в Броварах Киевской области прогремел взрыв в четырехэтажном здании ООО "БПК Бровары" по ул. Гагарина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о взрыве поступило в полдень. Спасатели установили, что взрыв произошел в кабинете косметологии с последующим возгоранием на площади 5 кв. м. Пожар локализовали в 12:17 и потушили в 12:21.

От взрыва пострадали две женщины. Их с ожогами первой и второй степени госпитализировали в больницу.

Кроме того, спасатели эвакуировали из здания 30 человек. Причина взрыва сейчас устанавливается.

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