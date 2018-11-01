Под Киевом прогремел взрыв в кабинете косметологии, есть пострадавшие
1 ноября, 2018, 20:01
В четверг, 1 ноября, в Броварах Киевской области прогремел взрыв в четырехэтажном здании ООО "БПК Бровары" по ул. Гагарина
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о взрыве поступило в полдень. Спасатели установили, что взрыв произошел в кабинете косметологии с последующим возгоранием на площади 5 кв. м. Пожар локализовали в 12:17 и потушили в 12:21.
От взрыва пострадали две женщины. Их с ожогами первой и второй степени госпитализировали в больницу.
Кроме того, спасатели эвакуировали из здания 30 человек. Причина взрыва сейчас устанавливается.
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