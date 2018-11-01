Перепутали Карасей: россияне внесли в санкционный список галериста вместо лидера С14
1 ноября, 2018, 18:39
Кремлевские авторы санкционного списка перепутали лидера националистической организации С14 Евгения Карася с его однофамильцем и тезкой - деятелем культуры Евгением Карасем, которого ошибочно включили в список
Об этом сообщили оба Евгения Караси на своих страницах в Facebook.
"Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14", - сообщил националист Карась.
Галерист Евгений Карась также сообщил, что его снова перепутали с тезкой.
"Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали", - написал деятель культуры.
- Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
- 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
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