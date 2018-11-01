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Перепутали Карасей: россияне внесли в санкционный список галериста вместо лидера С14

Кремлевские авторы санкционного списка перепутали лидера националистической организации С14 Евгения Карася с его однофамильцем и тезкой - деятелем культуры Евгением Карасем, которого ошибочно включили в список

Об этом сообщили оба Евгения Караси на своих страницах в Facebook.

"Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14", - сообщил националист Карась.

Галерист Евгений Карась также сообщил, что его снова перепутали с тезкой.

"Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали", - написал деятель культуры.

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