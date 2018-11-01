Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы
Об этом сообщает Newsam.
"За" или "против" его кандидатуры никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса.
Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.
Согласно Конституции Армении, парламент будет распущен, так как дважды не избрал главу правительства.
Пашинян перед заседанием парламента заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся 9 декабря. Однако, официально эта дата еще не утверждена.
Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С того времени в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность.
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