Омелян: "Расстроился бы, если бы не попал в санкционный список РФ"

1 ноября, 2018, 12:39

Министр инфраструктуры Украины заявил, что для него быть в санкционном списке "приятно и даже почетно"

Соответствующее сообщение он опубликовал на странице в Facebook.

"Украинцу быть другом Московии - позорно, поэтому рад, что включая меня к санкционного списка, Кремль сам признал и меня, и многих моих коллег из украинского правительства, Человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции", - написал Омелян.

По его словам быть другом Москве - это позорно, поэтому он рад, что его к санкционный список включили. Таким образом, РФ признала его и коллег нардепа из украинского правительства как людей с четкой проукраинской и прозападной позицией.

"Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на углях просто провозглашает потешные политические и религиозные анафемы, штампуя бумажки проклятий и санкций", - написал Омелян.

Несмотря на это, нардеп отметил, что теперь для украинских патриотов меняют анекдоты.

"Раньше был анекдот: "проснулся, не нашел себя в списке форбс - иди работай". Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционном списке РФ - иди и воюй", - написал он.

Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний