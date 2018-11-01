Омелян: "Расстроился бы, если бы не попал в санкционный список РФ"
Соответствующее сообщение он опубликовал на странице в Facebook.
"Украинцу быть другом Московии - позорно, поэтому рад, что включая меня к санкционного списка, Кремль сам признал и меня, и многих моих коллег из украинского правительства, Человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции", - написал Омелян.
По его словам быть другом Москве - это позорно, поэтому он рад, что его к санкционный список включили. Таким образом, РФ признала его и коллег нардепа из украинского правительства как людей с четкой проукраинской и прозападной позицией.
"Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на углях просто провозглашает потешные политические и религиозные анафемы, штампуя бумажки проклятий и санкций", - написал Омелян.
Несмотря на это, нардеп отметил, что теперь для украинских патриотов меняют анекдоты.
"Раньше был анекдот: "проснулся, не нашел себя в списке форбс - иди работай". Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционном списке РФ - иди и воюй", - написал он.
Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
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