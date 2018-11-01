Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов и гранатометов

1 ноября, 2018, 18:40

На Донбассе в течение четверга российские оккупационные войска 8 раз обстреляли оборонительные позиции Объединенных сил, по меньшей мере, один из обстрелов был из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своем вечернем сведении в Facebook.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировали на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления возле Гнутового, а в районе Чермалика оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, боевики в течение дня провоцировали подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской из стрелкового оружия.

"Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения ответный огонь не вели. В районе Авдеевки, командиры предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня", - отметили в штабе.