Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов и гранатометов
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своем вечернем сведении в Facebook.
"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировали на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления возле Гнутового, а в районе Чермалика оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, боевики в течение дня провоцировали подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской из стрелкового оружия.
"Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения ответный огонь не вели. В районе Авдеевки, командиры предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня", - отметили в штабе.
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