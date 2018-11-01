Непогода в Италии: число жертв возросло до 17

1 ноября, 2018, 16:54

Ухудшение погодных условий в Италии привело к дополнительным жертвам

Об этом сообщает La Repubblica.

Так, до 13 человек, погибших в предыдущие дни, добавились четыре новые жертвы. В северной области Валле-д'аоста в четверг утром погибли двое людей - на их автомобиль упало большое дерево, сломанное сильным порывом ветра. Еще один мужчина скончался в больнице города Болзано – накануне на его автомобиль упало сломанное дерево. В муниципалитете Бадия погиб 81-летний мужчина, который хотел починить разрушенную непогодой крышу дома, однако не удержался и упал с высоты.

Непогода с ливнями, сильными ветрами, наводнениями и оползнями пришла в Италию еще в воскресенье. В понедельник по указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти областях на севере страны.

В настоящее время этот уровень угрозы сохраняется в области Венето. Однако во многих других регионах Италии действует режим "оранжевого" уровня опасности. Синоптики также предупреждают о снегопадах в горных районах и угрозе схода лавин