НАТО готово реагировать на угрозы РФ в Северной Атлантике, - командующий сил США

1 ноября, 2018, 11:05

НАТО готово ответить на любую угрозу в Северной Атлантике и в Арктике и внимательно следит за военным усилением России в этом регионе

Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в ходе телефонной пресс-конференции, запись которой обнародовала пресс-служба 6-го флота США.

"Россия постепенно и без лишнего шума восстанавливает и увеличивает свои военные возможности в Северной Атлантике и Арктике, чего не происходило со времен завершения "холодной войны", - сказал Фогго.

Он подчеркнул, что Северная Атлантика является чрезвычайно важной для западной коллективной безопасности.

"Я обеспокоен растущей и агрессивной природой российских войск в Северной Атлантике и Арктике. В случае конфликта, тот, кто будет контролировать этот регион, может угрожать всему северному флангу НАТО. НАТО должно быть готовым для сдерживания", - сказал Фогго.

Он отметил, что силы НАТО способны отреагировать и сдержать любую угрозу в регионе.

"Подводные лодки США на сегодня лучшие за субмарины россиян, и мы владеем акустической преимуществом. Но мы должны удержать это преимущество", - отметил адмирал.

Адмирал объяснил, что его слова не означают неизбежность конфликта, но Россия демонстрирует агрессивное поведение в Европе и собирается вмешиваться во внутренние дела соседних стран.