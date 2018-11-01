НАТО готово реагировать на угрозы РФ в Северной Атлантике, - командующий сил США
Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в ходе телефонной пресс-конференции, запись которой обнародовала пресс-служба 6-го флота США.
"Россия постепенно и без лишнего шума восстанавливает и увеличивает свои военные возможности в Северной Атлантике и Арктике, чего не происходило со времен завершения "холодной войны", - сказал Фогго.
Он подчеркнул, что Северная Атлантика является чрезвычайно важной для западной коллективной безопасности.
"Я обеспокоен растущей и агрессивной природой российских войск в Северной Атлантике и Арктике. В случае конфликта, тот, кто будет контролировать этот регион, может угрожать всему северному флангу НАТО. НАТО должно быть готовым для сдерживания", - сказал Фогго.
Он отметил, что силы НАТО способны отреагировать и сдержать любую угрозу в регионе.
"Подводные лодки США на сегодня лучшие за субмарины россиян, и мы владеем акустической преимуществом. Но мы должны удержать это преимущество", - отметил адмирал.
Адмирал объяснил, что его слова не означают неизбежность конфликта, но Россия демонстрирует агрессивное поведение в Европе и собирается вмешиваться во внутренние дела соседних стран.
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