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Наступление Турции в Сирии ставит под угрозу американцев, - Госдеп


фото: voanews
США выразили "серьезное беспокойство" по поводу обстрелов Турцией поддерживаемых Вашингтоном курдских повстанцев на севере Сирии

Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне в среду пресс-секретарь заместителя Государственного департамента Роберт Палладино.

"Нас очень волнуют односторонние военные удары по северо-западной Сирии любой стороной, в частности, когда американский персонал может присутствовать там или находится поблизости", - сказал он.

США поддерживают связь с Турцией и преимущественно сирийскими курдскими повстанцами, чтобы подчеркнуть необходимость деэскалации ситуации", сказал он.

Представители поддерживаемых США курдских "Демократических сил Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористов "Исламского государства" из-за активизации обстрелов со стороны Турции.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил YPG новой наступательной операцией. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана". Турецкая власть борется с РПК, которая в Турции признана террористической организацией.

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