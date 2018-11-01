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NASA планирует использовать марсианский грунт как ракетное топливо

Основная проблема пилотируемых марсианских миссий - это нехватка топлива для возвращения комических кораблей домой. В NASA предлагают добывать "экстракт" ракетного топлива из марсианского грунта

Об этом сообщает издание Futurism

Систему называют “in situ resource utilization", или ISRU (использование ресурсов на месте). Идея заключается в том, что она будет вытягивать воду из реголита (это название также относят к красного марсианского грунта, который, по мнению ученых, содержит небольшое количество воды) и использует электролиз, чтобы разделить их на водород и кислород.

Затем система объединит водород с углеродом из атмосферы Марса, чтобы произвести метан, который может работать как ракетное топливо.

NASA планирует отправить систему ISRU перед пілотованою марсианской миссией с работами, которые собирают грунт с поверхности планеты.

По задумке, система будет работать несколько лет до прибытия на планету людей и выработает достаточное количество топлива, чтобы экипаж мог вернуться домой.

"Эта технология когда-нибудь позволит людям жить и работать на Марсе и вернуться на Землю, чтобы рассказать историю", - пишут ученые.

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