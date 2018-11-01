На Марс во вторник не смогу: Береза о санкциях России

1 ноября, 2018, 12:08

Народный депутат Борислав Береза прокомментировал то, что Россия ввела против него санкции

Свою реакцию нардеп разместил на странице в Facebook.

"Россия внесла меня в список санкций. С таким же успехом они могли внести меня в список тех, кому запрещается прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс" ,- написал Борислав Береза.

В своей публикации отметил, что не планирует посетить Российскую Федерацию и не владеет бизнесом в ней.

По мнению нардепа, таким образом россияне признают его заслуги против России и расписываются в своем бессилии против него.

В конце он добавил, что лучше бы Россия занималась своими проблемами, а не создавала санкционный список, который ни на что не повлияет.