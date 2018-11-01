На Марс во вторник не смогу: Береза о санкциях России
1 ноября, 2018, 12:08
Народный депутат Борислав Береза прокомментировал то, что Россия ввела против него санкции
Свою реакцию нардеп разместил на странице в Facebook.
"Россия внесла меня в список санкций. С таким же успехом они могли внести меня в список тех, кому запрещается прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс" ,- написал Борислав Береза.
В своей публикации отметил, что не планирует посетить Российскую Федерацию и не владеет бизнесом в ней.
По мнению нардепа, таким образом россияне признают его заслуги против России и расписываются в своем бессилии против него.
В конце он добавил, что лучше бы Россия занималась своими проблемами, а не создавала санкционный список, который ни на что не повлияет.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
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