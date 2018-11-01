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Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, - Аваков о санкциях


фото: REUTERS
Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на список санкций против украинских чиновников, в который его внесли

Свой ответ он опубликовал на странице в Twitter.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перебьешь ни санкциями, ни уголовными делами...Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое!", - написал министр.

 

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