Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, - Аваков о санкциях

1 ноября, 2018, 14:23

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на список санкций против украинских чиновников, в который его внесли

Свой ответ он опубликовал на странице в Twitter.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перебьешь ни санкциями, ни уголовными делами...Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое!", - написал министр.