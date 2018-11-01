Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, - Аваков о санкциях
1 ноября, 2018, 14:23
Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на список санкций против украинских чиновников, в который его внесли
Свой ответ он опубликовал на странице в Twitter.
"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перебьешь ни санкциями, ни уголовными делами...Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое!", - написал министр.
Ошибся путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями , ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое! pic.twitter.com/KdCk3XIlir— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 ноября 2018 г.
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