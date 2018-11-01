Млечный путь резко "потолстел" после столкновения с меньшей галактикой, - исследование

1 ноября, 2018, 13:03

По мнению ученых из Гронингенского университета, гигантское гало Млечного пути могло появиться в результате столкновения с меньшими галактиками около 10 млрд лет назад

Исследование опубликовано на сайте журнала Nature.

Ученые построили модель Млечного пути и проанализировали возраст, распределение и химический состав звезд, благодаря данным полученных телескопом Gaia. Выяснилось, что в составе гало нашей галактики преобладают "звезды-пришельцы".

Одним из главных показателей является содержание в звездах с основной галактики стабильных элементов, образованных в результате альфа-процесса, и железа - они производятся только после взрыва сверхновых, тогда как в составе звезд из гало содержится крайне низкое количество этих элементов.

Видео демонстрирует возможное "слияние" галатик после столкновения. Звезды Млечного пути обозначены синим, звезды Рощи Энцелад - красным цветом.

Это может быть подтверждением того, что эта часть просто присоединилась к Млечному пути уже после его зарождения.

Согласно исследования, галактика, которая стала гало Млечного пути - Гайя Энцелад, имела массу около 6 × 108 солнечных. По размеру она похожа на спутник Млечного пути - Малое Магелланово облако.

Справка:

Гало галактики — невидимый компонент галактики сферической формы, который простирается за ее видимую часть. В основном состоит из разреженного горячего газа, звезд и гипотетической "темной материи". Последняя, по мнению ученых, составляет основную массу галактики.

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