Мэрия Новосибирска разрешила установить в городе памятник Сталину

1 ноября, 2018, 17:33

Мэрия российского Новосибирска согласовала несколько участков в городе для возможной установки памятника советскому диктатору Иосифу Сталину

Об этом сообщает DW.

Установку бюста инициировали представители "Всесоюзной коммунистической партии большевиков". Художественный совет Новосибирска пока что не предоставил решения о целесообразности установки памятника.

В 2016 году в Новосибирске накануне 9 мая неизвестные разместили баннеры с изображением Сталина на улицах. В сентябре того же года художественный совет города отклонил запрос членов партии ВКПБ на размещение бюста Сталина в одном из центральных скверов. Однако, представители ВКПБ продолжили сбор средств и подписей за установку памятника.

По информации местного историка Алексея Теплякова, во время сталинских репрессий в период с конца 1920-х годов до 1938 года в Новосибирской области расстреляли минимум 30 тыс. лиц.

Ранее, 22 сентября, в Москве на "Аллее правителей" установили бюсты Сталина, Ленина, Брежнева и других советских вождей.