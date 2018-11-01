Мэрия Новосибирска разрешила установить в городе памятник Сталину
Об этом сообщает DW.
Установку бюста инициировали представители "Всесоюзной коммунистической партии большевиков". Художественный совет Новосибирска пока что не предоставил решения о целесообразности установки памятника.
В 2016 году в Новосибирске накануне 9 мая неизвестные разместили баннеры с изображением Сталина на улицах. В сентябре того же года художественный совет города отклонил запрос членов партии ВКПБ на размещение бюста Сталина в одном из центральных скверов. Однако, представители ВКПБ продолжили сбор средств и подписей за установку памятника.
По информации местного историка Алексея Теплякова, во время сталинских репрессий в период с конца 1920-х годов до 1938 года в Новосибирской области расстреляли минимум 30 тыс. лиц.
Ранее, 22 сентября, в Москве на "Аллее правителей" установили бюсты Сталина, Ленина, Брежнева и других советских вождей.
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