Меркель заявила о расхождении позиций Берлина и Киева по Северному потоку-2
Об этом она заявила во время встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием и главами парламентских фракций и групп в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект [Северный поток-2]. Я менее критично рассматриваю этот проект", - сказала глава немецкого правительства.
Меркель добавила, что Украина должна остаться надежным транзитером газа.
По данным Нафтогаза Украины, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен российский газопровод Северный поток-2.
Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.
Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.
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