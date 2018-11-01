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Меркель прибыла в Киев


фото: REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев на переговоры с президентом Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV

Канцлер Германии прибыла в Киев с официальным визитом. Переговоры пройдут в Мариинском дворце.

Госпожа Меркель приветствовала воинов почетного караула на украинском языке: "Вітаю воїнів!".

Федеральный канцлер Германии приехала в столицу Украины впервые за 4 года. Основные темы переговоров - ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Также будут обсуждать вопрос о реализации Минских договоренностей и о европейской и евроатлантической интеграции Украины.

 

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