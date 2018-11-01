Меркель пообещала 2 млн евро украинским ученым
1 ноября, 2018, 16:40
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что предоставит 2 млн евро украинским ученым для создания центров передового опыта
Об этом Меркель сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины, передает Еспресо.TV.
"Мы оказываем содействие в виде 2 млн евро для центров передового опыта. Это будут кластеры инноваций", - сказала госпожа Меркель.
Федеральный канцлер Германии подчеркнула, что необходимо создать для ученых условия, чтобы они имели возможности для научного развития в Украине, а не уезжали в другие страны.
Также Меркель отметила, что в ноябре на третьем украинско-немецком экономическом форуме Германия передаст Украине свой экономический опыт, прежде всего в области борьбы с коррупцией и создания прозрачных условий для существования экономики.
- Напомним, ранее Петр Порошенко договорился о десятом заседании украинско-немецкой группы высокого уровня по вопросам экономического развития, которое состоится 28 ноября в Берлине.
- 1 ноября Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с официальным визитом.
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