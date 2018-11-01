Меркель пообещала 2 млн евро украинским ученым

1 ноября, 2018, 16:40

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что предоставит 2 млн евро украинским ученым для создания центров передового опыта

Об этом Меркель сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины, передает Еспресо.TV.

"Мы оказываем содействие в виде 2 млн евро для центров передового опыта. Это будут кластеры инноваций", - сказала госпожа Меркель.

Федеральный канцлер Германии подчеркнула, что необходимо создать для ученых условия, чтобы они имели возможности для научного развития в Украине, а не уезжали в другие страны.

Также Меркель отметила, что в ноябре на третьем украинско-немецком экономическом форуме Германия передаст Украине свой экономический опыт, прежде всего в области борьбы с коррупцией и создания прозрачных условий для существования экономики.