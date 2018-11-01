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Ломаченко назвал пятерку лучших боксеров мира


фото: sportarena
Украинец Василий Ломаченко рассказал, кого считает лучшими боксерами мира

Об этом сообщает Estadio Videos.

Чемпион мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко составил собственный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. На первое место украинец поставил американца Терренса Кроуфорда.

"Пятый номер - это Майки Гарсия, четвертая позиция - Энтоши Джошуа, третья ступенька - Александр Усик, вторая - Сауль Альварес, первый - Теренс Кроуфорд. Я отсутствовал этом списке, потому что все прекрасно знают, где мое место" - сказал Ломаченко, который лидирует в рейтинге лучших боксеров мира по самой престижной версии - журнала The Ring.

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