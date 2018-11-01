Курды прекращают борьбу против ИГИЛ из-за наступления Турции
Об этом пишет Reuters.
31 октября стало известно, что в результате нового артиллерийского обстрела с территории Турции погиб курдский боец, еще один получил ранения.
"Продолжение этих приступов приведет к долговременной приостановке наших военных операций против ИГИЛ", - говорится в заявлении SDF, которую возглавляют курдские силы YPG.
Тем временем турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило об обстреле турецкой армией позиций курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в районе Кобані. В Анкаре заявляют, что "четверо террористов были нейтрализованы", а еще шестеро - получили ранения.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил YPG новой наступательной операцией. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана". Турецкая власть борется с РПК, которая в Турции признана террористической организацией.
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