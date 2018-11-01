Курды прекращают борьбу против ИГИЛ из-за наступления Турции

1 ноября, 2018, 14:18

Представители поддерживаемых США "Демократических сил Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористов "Исламского государства" из-за активизации обстрелов со стороны Турции

Об этом пишет Reuters.

31 октября стало известно, что в результате нового артиллерийского обстрела с территории Турции погиб курдский боец, еще один получил ранения.

"Продолжение этих приступов приведет к долговременной приостановке наших военных операций против ИГИЛ", - говорится в заявлении SDF, которую возглавляют курдские силы YPG.

Тем временем турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило об обстреле турецкой армией позиций курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в районе Кобані. В Анкаре заявляют, что "четверо террористов были нейтрализованы", а еще шестеро - получили ранения.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил YPG новой наступательной операцией. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана". Турецкая власть борется с РПК, которая в Турции признана террористической организацией.