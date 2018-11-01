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Кубок Украины: определились все четвертьфиналисты


фото: vorskla.com.ua
Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Кубок Украины. 1/8 финала

"Минай" – "Динамо" 1:3

Голы: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

"Калуш" – "Днепр-1" 0:3

Голы: Мигунов, 22, Назаренко, 32, Кулеш, 41

"Горняк" – "Львов" 0:1

Гол: Араужо, 80

"Ингулец" – "Мариуполь" 3:1

Голы: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83

Удаление: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20

"Черноморец" – "Ворскла" 1:2

Голы: Грачев, 69 – Саков, 60, Карека, 63 (пен.)

"Черкасщина-Академия" – "Карпаты" 0:1

Гол: Понде, 80

"Шахтер" – "Олимпик" 3:2

Голы: Мораес, 63, Тотовицкий, 66, Данченко, 83 – Белоног, 55, Гай, 81

Удаление: Гришко, 62 ("Олимпик")

"Десна" – "Заря" 1:1 (4:5 пен.)

Голы: Безбородько, 37 – Леднев, 84

  • "Динамо" в матче с представителем второй лиги "Минаем" проигрывало после первого тайма, но смог одержать победу.
  • Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится 2 ноября.
  • Четвертьфинальные матчи Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2019 года.
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