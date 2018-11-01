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Климкин назвал российский санкционный список попыткой влияния на выборы в Украине


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российский "санкционный список" началом многосерийного сериала о попытке повлиять на Украину накануне и после выборов

Такое сообщение разместил Климкин в своем Twitter.

Павел Климкин акцентировал внимание на том, что время обнародования санкционного списка свидетельствует о попытках повлиять на Украину в преддверии президентских и парламентских выборов и после них.

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