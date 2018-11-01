Климкин назвал российский санкционный список попыткой влияния на выборы в Украине
1 ноября, 2018, 14:26
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российский "санкционный список" началом многосерийного сериала о попытке повлиять на Украину накануне и после выборов
Такое сообщение разместил Климкин в своем Twitter.
Павел Климкин акцентировал внимание на том, что время обнародования санкционного списка свидетельствует о попытках повлиять на Украину в преддверии президентских и парламентских выборов и после них.
Даже совсем поверхностный анализ так называемого «санкционного списка» РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала относительно попытки влияния на Украину накануне выборов и после них. Но на самом деле это даже не первая серия, это только тизер.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
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