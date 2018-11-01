Харьков подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА
1 ноября, 2018, 13:02
Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году может состояться на харьковском стадионе "Металлист"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Официальную заявку Харькова подала в УЕФА Федерация футбола Украины. Также претендентами на проведение матча Минск, Хельсинки и Белфаст. На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен. На проведение финала Лиги Европы-2021 - Вена, Тбилиси и Севилья.
Окончательные заявки претенденты должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о хозяев финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года.
В 2012 году харьковский стадион "Металлист" принимал матчи чемпионата Европы по футболу.
- В прошлом сезоне в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".
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