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Харьков подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА


фото: metallist.ua
Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году может состояться на харьковском стадионе "Металлист"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Официальную заявку Харькова подала в УЕФА Федерация футбола Украины. Также претендентами на проведение матча Минск, Хельсинки и Белфаст. На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен. На проведение финала Лиги Европы-2021 - Вена, Тбилиси и Севилья.

Окончательные заявки претенденты должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о хозяев финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года.

В 2012 году харьковский стадион "Металлист" принимал матчи чемпионата Европы по футболу.

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