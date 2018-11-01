Харьков подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

1 ноября, 2018, 13:02

Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году может состояться на харьковском стадионе "Металлист"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Официальную заявку Харькова подала в УЕФА Федерация футбола Украины. Также претендентами на проведение матча Минск, Хельсинки и Белфаст. На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен. На проведение финала Лиги Европы-2021 - Вена, Тбилиси и Севилья.

Окончательные заявки претенденты должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о хозяев финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года.

В 2012 году харьковский стадион "Металлист" принимал матчи чемпионата Европы по футболу.