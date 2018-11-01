Какой будет погода в начале ноября. Прогноз синоптика

1 ноября, 2018, 10:33

2 ноября осадков не предвидится, но ожидается туман и морось

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Украина остается в зоне высокого атмосферного давления, поэтому осадков не предвидится. Впрочем, температура воздуха понизится от +16°C...+11°C. Самой прохладной погода ожидается на северо-востоке, а именно на Сумщине, Харьковщина, Часть Луганщины, и часть Черниговской области. Там в день от +9°C до +12°C .

В Киеве местами туман, морось, местами возможен дождь. Ожидается температура воздуха в пределах +12°C, но в дальнейшем температура будет меняться с тенденцией к слабому снижению.