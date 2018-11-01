Кабмин назначил главу Пенсионного фонда, - Розенко

1 ноября, 2018, 09:14

Кабинет министров освободил от обязанностей главу Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса

Соответствующее решение было принято 31 октября во время заседания правительства, сообщил вице-премьер Павел Розенко, информирует РБК-Украина.

"Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса", - сказал он.

Отметим, что Капинус с 2010 по 2011 годы был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при президенте.

В 2015 году он возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином. Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.