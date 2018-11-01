Гриценко выигрывает у Тимошенко во втором туре выборов, - опрос

1 ноября, 2018, 13:21

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выигрывает у лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, если попадут во второй тур президентских выборов

Такие данные совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что при моделировании возможных пар среди четырех потенциальных претендентов Гриценко и Тимошенко имеют большие шансы на победу. При этом в случае борьбы между ними Гриценко (26,9%) незначительно опережает Тимошенко (24,8%).

В случае выхода во второй тур А.Гриценко и президента Украины Петра Порошенко лидер "Гражданской позиции" выигрывает у нынешнего главы государства с результатом 33,1% против 14,3%.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко Гриценко побеждает с результатом 31,3% против 15,9%.

По информации, Тимошенко победит Порошенко с результатом 30,7% против 15,1% при выходе во второй тур. А при выходе во второй тур Тимошенко и Бойко она побеждает с результатом 30,2% против 16,8%.

Если во второй тур выйдут Порошенко и Бойко, уровень их поддержки среди респондентов примерно одинаковый - 20% у президента против 20,2% в его потенциального оппонента.

Согласно опросу, на выборах президента Украины в первом туре за Тимошенко готовы проголосовать 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского - 7,6%, за действующего президента Порошенко и лидера партии "Гражданская позиция" Гриценко - по 7%, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Бойко - 6,9%.

Отмечается, что в ходе исследования были опрошены 13684 респондентов. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.