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Госдеп США до 6 ноября подготовит доклад, от которого зависит второй пакет санкций против России


фото: AP Photo
Государственный департамент США до 6 ноября представить Конгрессу вывод о том, придерживается ли Россия в условиях закона США о химическом и бактериологическом оружии, в частности в контексте дела бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Закон о химическом и биологическом оружим требует, чтобы Государственный департамент доложил Конгрессу,  выполнила ли Россия  условия, которых требует закон, через три месяца после первоначального анализа в деле Скрипаля", - сказал дипломат.

"Условия, которые нам придется засвидетельствовать, состоят в том, Россия прекратила и заверила, что она снова не будет использовать химическое оружие, и позволил международным инспекторам проверить эти гарантии. 6 ноября - это крайний срок, к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии", - отметил он.

Если Госдеп не примет выводы, подтверждающие исполнение закона, он, после консультаций с Конгрессом, должно ввести в действие второй пакет санкций против России, предупредил Палладино.

  • Напомним, 27 августа вступили в силу санкции США против РФ в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.
  • 13 сентября Трамп подписал акт, который позволяет вводить санкции за вмешательство в выборы в США. Санкции могут включать замораживание активов, ограничения на валютные операции, ограничение доступа к американских финансовых институтов и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.
  • 14 сентября США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
  • 20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении санкций относительно Российской Федерации за агрессию против Украины.
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