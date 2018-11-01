Госдеп США до 6 ноября подготовит доклад, от которого зависит второй пакет санкций против России

1 ноября, 2018, 10:36

Государственный департамент США до 6 ноября представить Конгрессу вывод о том, придерживается ли Россия в условиях закона США о химическом и бактериологическом оружии, в частности в контексте дела бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Закон о химическом и биологическом оружим требует, чтобы Государственный департамент доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, которых требует закон, через три месяца после первоначального анализа в деле Скрипаля", - сказал дипломат.

"Условия, которые нам придется засвидетельствовать, состоят в том, Россия прекратила и заверила, что она снова не будет использовать химическое оружие, и позволил международным инспекторам проверить эти гарантии. 6 ноября - это крайний срок, к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии", - отметил он.

Если Госдеп не примет выводы, подтверждающие исполнение закона, он, после консультаций с Конгрессом, должно ввести в действие второй пакет санкций против России, предупредил Палладино.