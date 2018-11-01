Голобуцкий о санкциях: Накрылась моя поездка по "Золотому кольцу"

1 ноября, 2018, 11:38

Украинский политтехнолог Алексей Голубицкий прокомментировал то, что оказался в санкционном списке России

Соответствующую запись он сделал в своем Facebook.

"Ну я все понимаю. Депутаты, госслужащие, бизнесмены. Меня то за что? Единственный политтехнолог в списке))

Накрылась поездка по "Золотому кольцу" " ,- написал господин Алексей