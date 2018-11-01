Голобуцкий о санкциях: Накрылась моя поездка по "Золотому кольцу"
1 ноября, 2018, 11:38
Украинский политтехнолог Алексей Голубицкий прокомментировал то, что оказался в санкционном списке России
Соответствующую запись он сделал в своем Facebook.
"Ну я все понимаю. Депутаты, госслужащие, бизнесмены. Меня то за что? Единственный политтехнолог в списке))
Накрылась поездка по "Золотому кольцу" " ,- написал господин Алексей
Накрылась поездка по "Золотому кольцу" " ,- написал господин Алексей
- Ирина Геращенко отреагировала на санкционные списки: "Напугали бабу туфлями на каблуках"
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
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