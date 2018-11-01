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Голобуцкий о санкциях: Накрылась моя поездка по "Золотому кольцу"


фото: atr.ua
Украинский политтехнолог Алексей Голубицкий прокомментировал то, что оказался в санкционном списке России
Соответствующую запись он сделал в своем Facebook.
 
"Ну я все понимаю. Депутаты, госслужащие, бизнесмены. Меня то за что? Единственный политтехнолог в списке))
Накрылась поездка по "Золотому кольцу" " ,- написал господин Алексей
 
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