Глава МИД Польши: американская база станет ответом на агрессию России

1 ноября, 2018, 13:32

Будущее увеличение американского присутствия в Польше – это реакция на агрессивные действия России, и это расширение не угрожает соседям

Об этом в среду, 31 октября, во время заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

"Президент Александр Лукашенко говорил о том, что его беспокоит "Форт Трамп", увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России, и эти войска никоим образом не угрожают, в частности, Беларуси", – подчеркнул Яцек Чапутович, обращаясь к журналистам.

"Хотя позиции часто отличаются, такая дискуссия – полезна и нужна, есть возможность представить позицию Польши", – прокомментировал Чапутович свое участие во встрече в столице Беларуси.

"Я подчеркнул, что требованием является соблюдение международного права, а Россия в отношении Украины этого права не соблюдает", – отметил министр иностранных дел Польши.

Хозяин встречи президент Беларуси Александр Лукашенко перед этим заявил, что Минск отреагирует на расширение американского присутствия в Польше.

"Если политики в Польше говорят о том, что хотят потратить миллиарды на какой-то "Форт Трамп", то, конечно, мы не идиоты и, конечно, реагируем на это совместно с нашим важнейшим союзником", – сказал Лукашенко . Он отметил, что Беларусь и Россия должны подготовить "адекватный ответ".