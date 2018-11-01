Германия будет выступать за продление санкций против РФ, - Меркель
1 ноября, 2018, 15:48
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины
Об этом Меркель заявила в Киеве, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Espreso.TV.
"Германия будет выступать за продление санкций", - подчеркнула она.
Канцлер отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.
"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени - отход назад ... нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала Меркель.
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