Германия будет выступать за продление санкций против РФ, - Меркель

1 ноября, 2018, 15:48

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины

Об этом Меркель заявила в Киеве, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Espreso.TV.

"Германия будет выступать за продление санкций", - подчеркнула она.

Канцлер отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени - отход назад ... нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала Меркель.