Геращенко об отсутствующих в санкционном списке: "Что же они делают в украинской политике"

1 ноября, 2018, 15:12

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что политикам, которых нет в списке антиукраинских санкций, нужно задуматься о своей политической деятельности

Об этом она заявила Еспресо.TV в прямом эфире.

"Политики и депутаты, которые туда не попали должны задать себе вопрос, что же они делают в украинской политике, чем они занимаются и почему их не включили в этот список", - сказала Герщенко.

По ее словам, наибольшей подлостью России есть запрет транзита украинских товаров. В частности металлургической отрасли, трубной отрасли, фармакологической отрасли, сельхозхозяйственных, химических предприятий и минерального удобрения. Это запрет транзита в 3 страны СНГ, то есть в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

"С другой стороны я уверена, что вот эти все меры сделают украинскую экономику и украинские предприятия более конкурентными", - сказала Геращенко.

По ее словам, российская власть десятилетиями ведет экономическую войну против Украины.

"Все эти эмбарго, все эти запреты на экспорт тех или иных товаров и целых направлений были введены РФ еще во времена президентства Кучмы, потом во времена президентства Ющенко были усилены. Конечно, наши экспортеры, которые годами, десятилетиями были ориентированы исключительно на российский рынок поесли очень серьезные потери в 2014 году", - сказала она.