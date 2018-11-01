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Франция и Германия обвинили РФ в уничтожении беспилотника ОБСЕ

Германия и Франция обвинили Россию и контролируемых ею боевиков на Донбассе в причастности к пропаже беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом сообщает Reuters.

"Информация, собранная наблюдательной миссией, свидетельствует о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за уничтожение беспилотника", - говорится в совместном заявлении Франции и Германии.

Страны отмечают, что беспилотник дальнего радиуса сбили рано утром 27 октября вблизи российско-украинской границы над оккупированной Россией территорией.

Ранее ОБСЕ заявила о сокращении расстояния между Объединенными силами и оккупантами.

Над Лисичанском вертолет Объединенных сил сбил российский дрон, который летел в сторону нефтеперерабатывающего завода.

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