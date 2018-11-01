Это пиар-ход российского руководства для подданных "Российской империи", - Луценко относительно санкций России
Об этом заявил Луценко, выступая перед студентами Украинского католического университета, сообщает Еспресо.TV
Он отметил, что с удовольствием увидел себя в санкционном списке Кремля, для него это еще одно подтверждение того, что все правильно делает.
"Это пиар-ход российского руководства для подданных Российской империи впечатление, что они еще что-то могут в этом мире. Посмотрел, есть ли я в списке - с удовольствием увидел, что есть. Значит делаю все правильно. Если я есть в списке неугодных у Путина - это лишнее внутреннее убеждение, что делаю все хорошо" - заявил Луценко.
Юрий Луценко отметил, что в этом санкционном списке не нужно уделять значительного внимания, ведь "мы на своей земле, мы со своим законом и со своими правами".
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
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