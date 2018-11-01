Это пиар-ход российского руководства для подданных "Российской империи", - Луценко относительно санкций России

1 ноября, 2018, 12:28

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на внесение его в санкционные списки Кремля

Об этом заявил Луценко, выступая перед студентами Украинского католического университета, сообщает Еспресо.TV

Он отметил, что с удовольствием увидел себя в санкционном списке Кремля, для него это еще одно подтверждение того, что все правильно делает.

"Это пиар-ход российского руководства для подданных Российской империи впечатление, что они еще что-то могут в этом мире. Посмотрел, есть ли я в списке - с удовольствием увидел, что есть. Значит делаю все правильно. Если я есть в списке неугодных у Путина - это лишнее внутреннее убеждение, что делаю все хорошо" - заявил Луценко.

Юрий Луценко отметил, что в этом санкционном списке не нужно уделять значительного внимания, ведь "мы на своей земле, мы со своим законом и со своими правами".