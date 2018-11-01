Чемпиона мира по футболу посадили на два года
1 ноября, 2018, 12:30
Чемпион мира в составе сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за связи с мафией
Об этом сообщает Football Italia.
Перед судом в деле появились более 140 человек. Яквинта был признан виновным в незаконном хранении оружия. Отец футболиста был приговорен к 19 годам лишения свободы.
Большую часть своей карьеры Яквинта провел за "Удинезе" и "Ювентус", в составе которого завоевал титул чемпиона Италии в сезоне-2012/13, а в сезоне-2007/08 стал лучшим бомбардиром Кубка Италии. Всего за карьеру он сыграл 374 матча и забил 106 голов. Яквинта завершил карьеру в 2012 году.
В составе сборной Италии футболист стал чемпионом мира 2006 года. На турнире, который проходил в Германии, форвард сыграл пять матчей и забил один гол в ворота сборной Ганы.
- Известных футболистов Пепе Рейна, Паоло Каннаваро и Сальваторе Аронику заподозрили в связях с итальянской мафией.
- Французского нападающего "Реала" Карима Бензема обвиняют в похищении человека.
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