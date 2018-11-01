Чемпиона мира по футболу посадили на два года

1 ноября, 2018, 12:30

Чемпион мира в составе сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за связи с мафией

Об этом сообщает Football Italia.

Перед судом в деле появились более 140 человек. Яквинта был признан виновным в незаконном хранении оружия. Отец футболиста был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Большую часть своей карьеры Яквинта провел за "Удинезе" и "Ювентус", в составе которого завоевал титул чемпиона Италии в сезоне-2012/13, а в сезоне-2007/08 стал лучшим бомбардиром Кубка Италии. Всего за карьеру он сыграл 374 матча и забил 106 голов. Яквинта завершил карьеру в 2012 году.

В составе сборной Италии футболист стал чемпионом мира 2006 года. На турнире, который проходил в Германии, форвард сыграл пять матчей и забил один гол в ворота сборной Ганы.