Цеголко назвал санкции РФ "признанием работы президента и команды"
1 ноября, 2018, 14:42
Список санкций, введенный Российской Федерацией против украинских компаний и должностных лиц, является признанием работы президента Украины и его команды относительно противодействия российской агрессии
Об этом в четверг, 1 ноября, заявил пресс-секретарь Святослав Цеголко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - сказал Цеголко агентству.
Ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал в своем Facebook о том, что Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российский санкционный список" началом многосерийного сериала о попытке повлиять на Украину накануне и после выборов.
Также министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter ответил на список санкций против украинских чиновников.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями".
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
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