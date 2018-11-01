Цеголко назвал санкции РФ "признанием работы президента и команды"

1 ноября, 2018, 14:42

Список санкций, введенный Российской Федерацией против украинских компаний и должностных лиц, является признанием работы президента Украины и его команды относительно противодействия российской агрессии

Об этом в четверг, 1 ноября, заявил пресс-секретарь Святослав Цеголко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - сказал Цеголко агентству.

Ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал в своем Facebook о том, что Украина должна отвечать на российские санкции новыми судебными исками против России в международных судах.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российский санкционный список" началом многосерийного сериала о попытке повлиять на Украину накануне и после выборов.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter ответил на список санкций против украинских чиновников.