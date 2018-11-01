Бурбак призвал Меркель начать международную мониторинговую миссию в Азовском море
Об этом сообщила пресс-служба партии "Народный фронт" в четверг, 1 ноября, по результатам встречи глав депутатских фракций с Федеральным канцлером Германии.
"Видим обострение ситуации в Азовском море, останавливаются международные торговые суда. Россия делает все, чтобы изолировать наши порты, которые также являются движущей силой нашей экономики. Поэтому считаем, что надо начать международную мониторинговую миссию в Азовском море, которая будет следить за соблюдением международного морского права, выявлять и документировать факты нарушения морской границы нашего государства. И в судах мы будем отстаивать интересы Украины", - подчеркнул Бурбак.
Он также подчеркнул необходимость продолжения и расширения санкций против России, в частности внедрение секторальных санкций.
"Мы также приветствуем вашу инициативу по введению миротворческой миссии на Донбассе. И в этом контексте важно, чтобы в 2019 году, будучи непостоянным членом Совбеза ООН, вы занимали жесткую позицию в отношении миротворческой миссии, которая должна быть расположена не на линии разграничения, а на государственном границе Украины и России", - руководитель фракции "НФ".
Кроме того, он отметил значительный вклад правительства Германии и Ангелы Меркель в помощи Украине
"Хочу поблагодарить вас за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и помощь Германии в процессах реформирования нашей страны".
Ранее лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее весомый вклад относительно поддержки украинскому народу.
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Киев на переговоры с президентом Украины.
- Она среди прочего заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины.
- Кроме того, по словам Меркель, выборы, которые вводит Россия на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей Украины, являются провокационными и не соответствуют подписанным в Минске соглашениям.
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