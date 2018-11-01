Бурбак призвал Меркель начать международную мониторинговую миссию в Азовском море

1 ноября, 2018, 19:51

Депутат Верховной Рады, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал канцлера Германии Ангелу Меркель начать международную мониторинговую миссию в Азовском море из-за действий России в этом регионе

Об этом сообщила пресс-служба партии "Народный фронт" в четверг, 1 ноября, по результатам встречи глав депутатских фракций с Федеральным канцлером Германии.

"Видим обострение ситуации в Азовском море, останавливаются международные торговые суда. Россия делает все, чтобы изолировать наши порты, которые также являются движущей силой нашей экономики. Поэтому считаем, что надо начать международную мониторинговую миссию в Азовском море, которая будет следить за соблюдением международного морского права, выявлять и документировать факты нарушения морской границы нашего государства. И в судах мы будем отстаивать интересы Украины", - подчеркнул Бурбак.

Он также подчеркнул необходимость продолжения и расширения санкций против России, в частности внедрение секторальных санкций.

"Мы также приветствуем вашу инициативу по введению миротворческой миссии на Донбассе. И в этом контексте важно, чтобы в 2019 году, будучи непостоянным членом Совбеза ООН, вы занимали жесткую позицию в отношении миротворческой миссии, которая должна быть расположена не на линии разграничения, а на государственном границе Украины и России", - руководитель фракции "НФ".

Кроме того, он отметил значительный вклад правительства Германии и Ангелы Меркель в помощи Украине

"Хочу поблагодарить вас за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и помощь Германии в процессах реформирования нашей страны".

Ранее лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее весомый вклад относительно поддержки украинскому народу.