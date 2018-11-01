Авиакатастрофа в Индонезии: нашли "черный ящик" самолета

1 ноября, 2018, 08:01

Сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии обнаружили и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского самолета авиакомпании Lion Air

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Расшифровка "черного ящика", найденного на глубине около 30 метров, должна помочь установить причину крушения лайнера.

Как уточняет издание, ранее также появлялась информация об обнаружении в море фюзеляжа самолета, однако эти сообщения не подтвердились. Найденный предмет оказался обломком корабля.

Читайте также: Крушение самолета с 189 людьми в Индонезии. Все, что известно