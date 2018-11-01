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Авиакатастрофа в Индонезии: нашли "черный ящик" самолета

Сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии обнаружили и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского самолета авиакомпании Lion Air

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Расшифровка "черного ящика", найденного на глубине около 30 метров, должна помочь установить причину крушения лайнера.

Как уточняет издание, ранее также появлялась информация об обнаружении в море фюзеляжа самолета, однако эти сообщения не подтвердились. Найденный предмет оказался обломком корабля.

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  • Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
  • Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии, спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
  • Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, упавший в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
  • Сейчас самолет Lion Air ищут дронами и гидролокаторами.
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