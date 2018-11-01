Активисты со всей Украины под стенами Одесской областной прокуратуры требовали отставки Олега Жученко и расследования деятельности Владимира Галантерника
30 октября активисты, волонтеры, участники АТО начали акцию пикетирования Одесской областной прокуратуры с требованиями отставки ее руководителя Олега Жученко и расследования деятельности Владимира Галантерника.
Акция проводится в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненко, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.
Также активисты обвиняют областного прокурора Олега Жученко в коррупционных связях с известными одесским предпринимателем Владимиром Галантерником. По словам активистов, Владимир Галантерник, украл у города ее визитку - рынок "Привоз" незаконно захватил сотни гектаров приморской земли, "отжал" десятки предприятий. В городских парковых зонах, на территориях стадионов и мест отдыха горожан ведется массовая незаконная застройка, которая разрушает исторический облик Одессы. Все это происходит при отсутствии какой-либо реакции со стороны прокуратуры.
Одни из организаторов акции, представители общественной организации "Традиции и порядок" отметили, что их главные требования -проведение полного расследования деятельности Владимира Галантерника и отставки областного прокурора Олега Жученко по фактам служебной халатности и наличия коррупционных связей.
Акция проходила под лозунгом - "Не дадим создать одесскую уголовную республику!"
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