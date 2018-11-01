100 лет соседства: в Киеве открылась выставка, посвященная украинско-польским отношениям

1 ноября, 2018, 17:43

В центре Киева возле Главпочтамта в четверг, 1 ноября, открылась новая фотодокументальная выставка "100 лет соседства: Украина и Польша"

Об этом сообщила пресс-служба украинского института национальной памяти в своем Facebook.

Как отмечается, данная подборка фотографий позволяет по-новому посмотреть на отношения наших государств, освободив их от лишних эмоций и исторических мифов.

"Выставка состоит из 20 баннеров, посвященных ключевым этапам украинско-польских отношений, начиная от Первой мировой и до сегодняшнего дня, демонстрируя исторические параллели. В частности, интересным является сравнение Украинских сечевых стрельцов и Польских легионов Пилсудского, польского подполья 1920-30-х лет с украинским, деятельности Армии Галлера и серожупанников/ "синежупанников", процессов, которые сопровождали освобождение от коммунистического рабства и возрождение национального государства конца 1980-х, начала 1990-х годов в обоих государствах", - говорится в сообщении.