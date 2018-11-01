1 ноября, 2018, 15:15

Строители, которые ремонтируют старое жилье в Валдосте (США, штат Джорджия), выломали стену и нашли внутри 1000 человеческих зубов

Об этом пишут Fox News.

Работники, которые ремонтируют здание Converse в центре города, нашли зубы после того, как выбили стену на втором этаже, сообщил Дональд Дэвис, исполнительный директор музея округа Лаундес.

Хотя непонятно, почему зубы были внутри стены, Гарри Эванс - исследователь музея, рассказал, что здание в 1900 году было занято дантистом Кларенс Уиттингтон. Впоследствии там до 1930 года работал другой стоматолог - доктор Лестер Юманс.

"Мы пытаемся собрать кусочки головоломки", - сказала Эллен Хилл, директор Main Street Valdosta. Она добавила, что одним из источников информации служат старые газеты и квитанции, по которым и стало известно имя Юманс.

Еще более непривычно то, что человеческие зубы не были впервые обнаружены в старых зданиях штата. Подобные находки уже были в городах Гринсборо и Карролтоне.

"Я не уверена, что в то время это была обычная практика у дантистов", - добавляет Хилл. Тем не менее женщина отмечает, что повторяемость таких находок является достаточно странной.

Зубы передадут в исторический музей города. "Здесь, в историческом музее, мы видим, что у них есть другая история", - говорит Дэвис, добавив, что ему будет интересно попробовать провести тест ДНК на зубах.

Когда его спросили, был ли он поражен услышать о странной находке, Дэвис сказал, что он "больше не удивляется". "Скорее открытие заставило нас подумать, какой дантист, когда и почему", - добавил он.