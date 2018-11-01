1000 человеческих зубов в стене: американские строители наткнулись на старое "логово" врача
Об этом пишут Fox News.
Работники, которые ремонтируют здание Converse в центре города, нашли зубы после того, как выбили стену на втором этаже, сообщил Дональд Дэвис, исполнительный директор музея округа Лаундес.
Хотя непонятно, почему зубы были внутри стены, Гарри Эванс - исследователь музея, рассказал, что здание в 1900 году было занято дантистом Кларенс Уиттингтон. Впоследствии там до 1930 года работал другой стоматолог - доктор Лестер Юманс.
"Мы пытаемся собрать кусочки головоломки", - сказала Эллен Хилл, директор Main Street Valdosta. Она добавила, что одним из источников информации служат старые газеты и квитанции, по которым и стало известно имя Юманс.
Еще более непривычно то, что человеческие зубы не были впервые обнаружены в старых зданиях штата. Подобные находки уже были в городах Гринсборо и Карролтоне.
"Я не уверена, что в то время это была обычная практика у дантистов", - добавляет Хилл. Тем не менее женщина отмечает, что повторяемость таких находок является достаточно странной.
Зубы передадут в исторический музей города. "Здесь, в историческом музее, мы видим, что у них есть другая история", - говорит Дэвис, добавив, что ему будет интересно попробовать провести тест ДНК на зубах.
Когда его спросили, был ли он поражен услышать о странной находке, Дэвис сказал, что он "больше не удивляется". "Скорее открытие заставило нас подумать, какой дантист, когда и почему", - добавил он.
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