Звездный тренер отказал "Реалу"
31 октября, 2018, 16:48
Бывший тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал"
Об этом сообщает Sky Sports.
Итальянский тренер не захотел начинать работу в новой команде не с начала сезона. Кроме этого, Конте и "Реал" не смогли достичь компромисса по финансовым вопросам при обсуждении контракта.
После отставки из мадридского клуба Хулена Лопетеги исполняющим обязанности главного тренера "Реала" стал Сантьяго Солари. Из-за отказа Конте аргентинский специалист стал основным претендентом на постоянную работу в команде.
По информации As, в "Реале" еще окончательно не отказались от приглашения итальянца и намерены продолжить с ним переговоры.
- 29 октября "Реал" объявил об отставке с поста главного тренера Хулена Лопетеги.
- В 10-м туре чемпионата Испании "Реал" потерпел в гостях разгромное поражение от "Барселоны".
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