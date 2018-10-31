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Звездный тренер отказал "Реалу"


фото: goal.com
Бывший тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал"

Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский тренер не захотел начинать работу в новой команде не с начала сезона. Кроме этого, Конте и "Реал" не смогли достичь компромисса по финансовым вопросам при обсуждении контракта.

После отставки из мадридского клуба Хулена Лопетеги исполняющим обязанности главного тренера "Реала" стал Сантьяго Солари. Из-за отказа Конте аргентинский специалист стал основным претендентом на постоянную работу в команде.

По информации As, в "Реале" еще окончательно не отказались от приглашения итальянца и намерены продолжить с ним переговоры.

 

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