Законопроект о Нацбюро финбезопасности блокирует лобби силовиков, - Порошенко
Об этом президент заявил в среду, 31 октября, во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, передает Еспресо.TV.
"Законопроект о создании Нацбюро финбезопасности в апреле признал как неотложный. Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживает из бизнеса все соки. И после принятия этого закона на пушечный выстрел силовики не имеют права подойти к бизнесу", - отметил Порошенко.
Кроме того, по его словам, поддержка в отношении принятия этого закона была получена со стороны европейских и американских партнеров Украины.
"Полгода мы ждали, наконец все поняли. Наконец мы получили положительные отзывы с БКУ НАБУ. Я не отступлюсь от своей инициативы положить конец неоправданному вмешательству силовиков в дела бизнеса. Рано или поздно сломаю эту коррупционную схему, однако сопротивление такое, что я нуждаюсь в вашей поддержке, всех доступных вам формах давления на народных депутатов", - подчеркнул президент.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 о привлечении к ответственности следователей и прокуроров за незаконные решения, принятые в ходе расследования уголовного дела, которые впоследствии отменил суд.
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