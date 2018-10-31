Законопроект о Нацбюро финбезопасности блокирует лобби силовиков, - Порошенко

31 октября, 2018, 17:16

Проект закона о Национальном бюро финансовой безопасности Украины (8157) признан как неотложный, но в Верховной Раде его блокирует лобби силовиков

Об этом президент заявил в среду, 31 октября, во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, передает Еспресо.TV.

"Законопроект о создании Нацбюро финбезопасности в апреле признал как неотложный. Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживает из бизнеса все соки. И после принятия этого закона на пушечный выстрел силовики не имеют права подойти к бизнесу", - отметил Порошенко.

Кроме того, по его словам, поддержка в отношении принятия этого закона была получена со стороны европейских и американских партнеров Украины.

"Полгода мы ждали, наконец все поняли. Наконец мы получили положительные отзывы с БКУ НАБУ. Я не отступлюсь от своей инициативы положить конец неоправданному вмешательству силовиков в дела бизнеса. Рано или поздно сломаю эту коррупционную схему, однако сопротивление такое, что я нуждаюсь в вашей поддержке, всех доступных вам формах давления на народных депутатов", - подчеркнул президент.