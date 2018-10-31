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За сутки на фронте ранены двое украинских бойцов, потери оккупантов - трое

30 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов из минометов на Светлодарском направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение суток оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинской армии, из них 6 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска накрывали огнем из минометов 120-го калибра позиции украинской армии в Луганском. На Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение больше всего – 3 раза.

В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения 30 октября.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов, как Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опросное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакине, Водяное и Лебединское.

После 17:00 оккупанты активно начали вести огонь на Приазовьи, украинские бойцы отвечали по потребности. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще двое - ранены.

31 октября военные зафиксировали уже два вражеских обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов возле Лебединского.

  • Как сообщалось, командующий ООС ВСУ Сергей Наев заявил, что продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом.
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