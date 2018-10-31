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Из крупнейшего аэропорта мира взлетел первый рейс

В среду из крупнейшего в мире аэропорта, открытого два дня назад в Стамбуле, вылетел первый самолет

Как сообщает Hurriyet, самолет турецких авиалиний рейса TK2124 с 340 пассажирами на борту вылетел из Стамбула в Анкару.

Рейс выполняет самый большой самолет флота Турецких авиалиний Boeing 777-300, который может поместить 349 человек.

За рейсом в Анкару из аэропорта последуют вылеты на Кипр и в Азербайджан.

  • Аэропорт Стамбула, крупнейший в мире, в понедельник торжественно открыли с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Аэропорт сможет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год на первом этапе и 200 миллионов на шести взлетно-посадочных полосах уже к 2029 году.
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