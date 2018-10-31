Взрывчатку в здании ФСБ пронес 17-летний юноша

31 октября, 2018, 13:24

Самодельную взрывчатку к зданию ФСБ в Архангельской области пронес 17-летний террорист-смертник

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительной информации, погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому,а также установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье.